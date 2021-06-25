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Президент «Реала» высказался о будущем Варана

25 Июня 2021, 08:20,

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба французского защитника Рафаэля Варана.

«Пока мы не получили ни одного официального предложения по трансферу Рафаэля. В данный момент он играет на Евро-2020, обсудим ситуацию после завершения турнира. Если Варан действительно решил сменить команду, он сообщит нам об этом», - цитирует руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Ранее СМИ сообщали, что в подписании французского защитника заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Контракт Варана с «королевским» клубом рассчитан до лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Флорентино Перес, Рафаэль Варан
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