Виллаш-Боаш: «Рано или поздно Мбаппе окажется в «Реале»

Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я думаю, что рано или поздно Мбаппе окажется в «Реале». В своем время контракт с мадридским клубом подписал Криштиану Роналду, став ещё лучше, думаю, что Мбаппе может пойти по его стопам», - цитирует португальского специалиста Sport Bild.

22-летний французский нападающий сыграл 47 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах прошлого сезона, забил 42 гола и отдал 11 голевых передач. Контракт Мбаппе с «парижанами» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 160 миллионов евро.