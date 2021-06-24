Эдегор: «Возвращаюсь в «Реал»

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор, в минувшем сезоне игравший за лондонский «Арсенал» на правах аренды, заявил, что возвращается в мадридский «Реал».

«Я вернусь в «Реал». В ближайшее время возобновлю тренировки с командой. Пока еще не общался с Карло Анчелотти, но уже поговорил со многими из клуба. Думаю, все довольны ситуацией», - передает слова футболиста TV2.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 22-летний полузащитник провел 14 поединков, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

В минувшем розыгрыше испанской Примеры «Реал» финишировал на втором месте.