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Эдегор: «Возвращаюсь в «Реал»

24 Июня 2021, 11:36,

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор, в минувшем сезоне игравший за лондонский «Арсенал» на правах аренды, заявил, что возвращается в мадридский «Реал».

«Я вернусь в «Реал». В ближайшее время возобновлю тренировки с командой. Пока еще не общался с Карло Анчелотти, но уже поговорил со многими из клуба. Думаю, все довольны ситуацией», - передает слова футболиста TV2.

В прошлом сезоне чемпионата Англии 22-летний полузащитник провел 14 поединков, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

В минувшем розыгрыше испанской Примеры «Реал» финишировал на втором месте.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Мартин Эдегор
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