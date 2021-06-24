Менди хочет подписать улучшенный контракт с «Реалом»

Защитник Ферлан Менди проведет переговоры с руководством мадридского «Реала» о новом трудовом соглашении. Об этом рапортует газета Marca.

Согласно сведениям источника, французский футболист намерен получить новый контракт с увеличенной заработной платой. Что касается позиции «сливочных» в данном вопросе, то они пока не готовы пойти на условия, которые выдвинул 26-летний игрок.

Ферлан защищает цвета «королевского» клуба с лета 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании Менди провел 38 поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.