Месси исполнилось 34 года

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24 Июня 2021, 11:12,
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Сегодня, 24 июня, аргентинский нападающий Лионель Месси празднует день рождения. Форварду каталонской «Барселоны» исполнилось 34 года.
В составе «сине-гранатовых» нападающий выступает всю карьеру. За каталонский коллектив Лионель провел 520 поединков и отметился 474 забитыми мячами. Вместе с «Барселоной» Месси десять раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал кубок страны и четыре раза становился триумфатором Лиги чемпионов.
Действующее трудовое соглашение аргентинца с «сине-гранатовыми» истекает в конце текущего месяца. Ранее сообщалось, что Месси согласовал новый контракт.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси
Так и не принял на себя новый вызов, но зато стал легендой Барселоны. Так и не узнаем, как он играл бы в АПЛ или в Серии А, но принять такой путь и отдать всего себя одному клубу - по-своему привилегия! Копа Америка в коллекцию не хватает для доказательства, что он и в других командах может быть эффективен, но сейчас этот вопрос решается. А Лионеля с днём рождения :)