Месси исполнилось 34 года

Сегодня, 24 июня, аргентинский нападающий Лионель Месси празднует день рождения. Форварду каталонской «Барселоны» исполнилось 34 года.

В составе «сине-гранатовых» нападающий выступает всю карьеру. За каталонский коллектив Лионель провел 520 поединков и отметился 474 забитыми мячами. Вместе с «Барселоной» Месси десять раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал кубок страны и четыре раза становился триумфатором Лиги чемпионов.

Действующее трудовое соглашение аргентинца с «сине-гранатовыми» истекает в конце текущего месяца. Ранее сообщалось, что Месси согласовал новый контракт.