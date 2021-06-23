Бэйл разыграл публику, отвечая на вопрос о будущем Рамоса

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос пока не определился с новым местом работы. По различным данным, он может оказаться в «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси», «Баварии», «Роме» и других клубах.

Его уже бывший одноклубник Гарет Бэйл, находясь в расположении сборной Уэльса, разыграл журналистов на пресс-конференции.

- Да, я знаю [где будет играть Рамос], - сказал Бэйл и добавил с улыбкой после паузы: «В обороне».

Рамос провел в Мадриде 16 лет, за это время завоевав 22 трофея. Из-за проблем со здоровьем 35-летний футболист пропустил концовку сезона и не попал в заявку на Евро-2020. У Бэйла остается еще год по контракту с «Реалом».