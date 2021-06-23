Кроос заявил, что Рамос вернётся в «Реал»

Немецкий хавбек Тони Кроос, выступающий за мадридский «Реал», отреагировал на уход защитника Серхио Рамоса из «королевского» клуба.

«Сложно представить «Реал» без Рамоса. Очень досадно, что такой футболист не завершил карьеру в этом клубе. Я считаю, что Серхио когда-то вернется в «Реал». Без разницы, в каком статусе», - цитирует хавбека портал Goal.com.

Напомним, что Рамос защищал цвета мадридской команды с 2005 года. Этим летом игрок покинул клуб в статусе свободного агента. Ожидается, что новым местом работы Серхио станет французский «ПСЖ».