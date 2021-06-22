Это’о: «Подписал бы Рамоса в «Барселону»

Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это’о считает, что защитник «Реала» Серхио Рамос мог бы стать идеальным новичком для каталонской команды. 35-летний ветеран попрощался с болельщиками «бланкос» и через неделю станет свободным агентом.

- Надеюсь, Серхио отправится в «ПСЖ». Если бы я мог подписать его для «Барселоны», то сделал бы это. Если Рамос окажется в «ПСЖ», буду счастлив. И я знаю, что он бы помог нам выиграть Лигу чемпионов, которая нам очень сложно дается, - приводит слова камерунца AS.

Напомним, что во время прощальной пресс-конференции Рамос исключил переход в две команды - «Севилью» и «Барселону».