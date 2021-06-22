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«Барселона»: Дембеле предстоит операция на колене

22 Июня 2021, 19:07,

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле получил очередную серьёзную травму. По данным официального сайта каталонцев, футболист утром прошел медицинское обследование, которое показало наличие проблем в правом колене, которые можно устранить только хирургическим путем.

Напомним, что Дембеле принял участие в двух матчах сборной Франции на чемпионате Европы 2020 года против команд Германии и Венгрии, выходя на замену. Во втором поединке на турнире Усман получил травму и, предположительно, пропустит четыре месяца.

В прошлом сезоне Усман Дембеле провел 44 матча в составе «Барселоны» и отметился 11 голами.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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0
Bartimeus
22 Июня 2021, 19:38

Так просто от хрусталя теперь не избавиться, жаль(

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