«Барселона»: Дембеле предстоит операция на колене

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле получил очередную серьёзную травму. По данным официального сайта каталонцев, футболист утром прошел медицинское обследование, которое показало наличие проблем в правом колене, которые можно устранить только хирургическим путем.

Напомним, что Дембеле принял участие в двух матчах сборной Франции на чемпионате Европы 2020 года против команд Германии и Венгрии, выходя на замену. Во втором поединке на турнире Усман получил травму и, предположительно, пропустит четыре месяца.

В прошлом сезоне Усман Дембеле провел 44 матча в составе «Барселоны» и отметился 11 голами.