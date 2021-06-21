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Стало известно, сколько времени займёт восстановление Дембеле

21 Июня 2021, 20:38,

Стало известно, сколько пропустит нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, покинувший расположение сборной Франции из-за травмы.

Как сообщает CCMA, форвард вернётся в основную группу не ранее, чем через три месяца. Источник не исключает, что восстановление может занять больше времени, учитывая предыдущие травмы Дембеле.

24-летний нападающий сыграл 44 матча за «Барселону» во всех турнирах прошлого сезона, забил 11 голов и отдал пять голевых передач. Стоит отметить, что контракт француза с каталонским клубом истекает 30 июня 2022 года, в СМИ неоднократно появлялась информация, что «Барселона» планирует продлить контракт с молодым футболистом.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Усман Дембеле
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