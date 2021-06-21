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«ПСЖ» готов приложить максимум усилий для приобретения Варана

21 Июня 2021, 18:17,

Французский «ПСЖ» готов пойти на уступки ради того, чтобы защитник мадридского клуба Рафаэль Варан в этом сезоне оказался основным игроком команды.

Как информирует издание Marca, руководство парижского клуба будет вести переговоры с футболистом о подписании контракта. 

«ПСЖ» воспользуется тем, что мадридский «Реал» так и не договорился с французом о продлении трудового соглашения, который действителен до лета 2022 года. Варана не устраивает предложенная «Реалом» зарплата.

Маурисио Почеттино лично заинтересован в футболисте, предполагая, что связка Кимпембе - Варан идеально подойдет для достижения целей «ПСЖ».

Следует обратить внимание, что оба футболиста выступают за сборную Франции на Евро-2020  и показывают отличный результат.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Рафаэль Варан
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