«ПСЖ» готов приложить максимум усилий для приобретения Варана

Французский «ПСЖ» готов пойти на уступки ради того, чтобы защитник мадридского клуба Рафаэль Варан в этом сезоне оказался основным игроком команды.

Как информирует издание Marca, руководство парижского клуба будет вести переговоры с футболистом о подписании контракта.

«ПСЖ» воспользуется тем, что мадридский «Реал» так и не договорился с французом о продлении трудового соглашения, который действителен до лета 2022 года. Варана не устраивает предложенная «Реалом» зарплата.

Маурисио Почеттино лично заинтересован в футболисте, предполагая, что связка Кимпембе - Варан идеально подойдет для достижения целей «ПСЖ».

Следует обратить внимание, что оба футболиста выступают за сборную Франции на Евро-2020 и показывают отличный результат.