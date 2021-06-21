​Месси сдержал слово и подписал татуировку на спине фаната

Лионель Месси по достоинству оценил татуировку, которую сделал на спине любитель футбола из Бразилии. Татуировка представляет собой изображение Месси, держащего в руках свою футболку на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Этот кадр достаточно известен – он был сделан в 2017 году, когда «Барселона» обыграла «Реал» на выезде.

Месси писал в комментариях в Instagram, что хотел бы подписать эту татуировку. Звёздный аргентинский футболист сдержал своё слово.

Как сообщает Football Espana, позже фанат вытатуировал эту самую подпись Лионеля Месси на своей спине.