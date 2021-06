​Месси сдержал слово и подписал татуировку на спине фаната

Лионель Месси по достоинству оценил татуировку, которую сделал на спине любитель футбола из Бразилии. Татуировка представляет собой изображение Месси, держащего в руках свою футболку на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Этот кадр достаточно известен – он был сделан в 2017 году, когда «Барселона» обыграла «Реал» на выезде.

Месси писал в комментариях в Instagram, что хотел бы подписать эту татуировку. Звёздный аргентинский футболист сдержал своё слово.

Как сообщает Football Espana, позже фанат вытатуировал эту самую подпись Лионеля Месси на своей спине.

Lionel Messi kept his promise to sign this Brazilian fan's incredible back tattoo



(via @tatografias) pic.twitter.com/tR1WR6rfqj