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​Алаба: «Не совсем понимаю, что такое «любимая позиция»

21 Июня 2021, 15:19,

Давид Алаба с первого дня июля станет футболистом «Реала». Австриец переходит в мадридский гранд в статусе свободного агента, ведь его контракт с «Баварией» истекает. Пока непонятно, где новый рулевой «сливочных» будет использовать Алабу – в средней линии или в центре обороны. Сам футболист высказался по поводу своих игровых позиций.

«Долгое время я играл за «Баварию» на позиции левого защитника. В последнее время я играл в центре обороны, но до этого я выступал в полузащите. Так что я не совсем не понимаю, что такое «любимая позиция». Я рад играть там, где могу больше всего помогать команде», - рассказал Алаба в интервью официальному сайту УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Давид Алаба
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