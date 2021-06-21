​Лапорта задумал осуществить переход Роналду в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта задумал, казалось бы, невозможное. Он хочет объединить в команде двух главных футбольных звёзд современности – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Учитывая неутешительную финансовую ситуацию в клубе, речь может пойти о сделке в формате обмена футболистами. В обратном направлении – из «Барселоны» в «Ювентус» - могут отправиться несколько игроков. В числе потенциальных участников сделки находятся Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо, пишет AS.

Пока что неизвестно, как бы Роналду отнёсся к возможному переходу в «Барселону». Ранее сообщалось, что звёздный португалец не хочет работать с вернувшимся на тренерский мостик «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.