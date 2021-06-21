Президент «Барселоны»: «Мы не будем извиняться перед УЕФА за вступление в Суперлигу»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался насчет провала Суперлиги Европы.

«Мы по-прежнему хотим начать диалог с УЕФА. Не собираемся извиняться за попытку создать новый турнир, который увеличил бы конкуренцию. Мы не будем просить прощения за инициативу быть владельцами своей судьбы. Это будет так, пока я президент «Барселоны», - приводит слова функционера портал Goal.com.

Напомним, что Суперлигу решили запустить 12 европейских топ-клубом. Спустя несколько дней турнир распался из-за волны недовольства со стороны руководства УЕФА и болельщиков.