​«Райо Вальекано» вернулся в Примеру

В воскресенье вечером в Испании проходил финальный поединок плей-офф за место в Примере на следующий сезон. После домашнего поражения от «Жироны» со счётом 1:2 «Райо Вальекано» собрался с духом и победил на выезде с результатом 2:0. Именно «Райо» вернулся в элитный испанский футбольный дивизион.

Отметим, что ранее прямые билеты в Примеру получили «Эспаньол» и «Мальорка», занявшие первое и второе места по итогам регулярного сезона Сегунды.

Напомним, что «Райо Вальекано» вылетел из Примеры по итогам сезона 2018/2019, заняв тогда последнее место в таблице.