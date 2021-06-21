​«Райо Вальекано» вернулся в Примеру

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21 Июня 2021, 00:13,
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В воскресенье вечером в Испании проходил финальный поединок плей-офф за место в Примере на следующий сезон. После домашнего поражения от «Жироны» со счётом 1:2 «Райо Вальекано» собрался с духом и победил на выезде с результатом 2:0. Именно «Райо» вернулся в элитный испанский футбольный дивизион.
Отметим, что ранее прямые билеты в Примеру получили «Эспаньол» и «Мальорка», занявшие первое и второе места по итогам регулярного сезона Сегунды.
Напомним, что «Райо Вальекано» вылетел из Примеры по итогам сезона 2018/2019, заняв тогда последнее место в таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Райо Вальекано