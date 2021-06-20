​«Барселона» взяла в кредит 525 млн евро

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20 Июня 2021, 20:49,
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Ужасное финансовое положение «Барселоны» вынудило клуб взять в кредит 525 миллионов евро. Клуб сообщает о том, что средства будут направлены на осуществление платежей и рефинансирование. Речь идёт о 15-летнем кредите, который был выдан инвестиционным банком Goldman Sachs.
Напомним, что весной на президентское кресло «Барселоны» вернулся Жоан Лапорта. Новое руководство каталонского клуба провело аудит и убедилось в том, что финансовая ситуация, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
В прошлом сезоне «Барселона» смогла завоевать только один трофей – Кубок Испании.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона
Кредит взяли. Сейчас гному отвалят баблосов. Ну и игроков прикупят на оставшиеся. Финансовый фэер-плэй во всей
Брать кредит,чтобы отдать кредит. Ну чё,норм...