​«Барселона» взяла в кредит 525 млн евро

Ужасное финансовое положение «Барселоны» вынудило клуб взять в кредит 525 миллионов евро. Клуб сообщает о том, что средства будут направлены на осуществление платежей и рефинансирование. Речь идёт о 15-летнем кредите, который был выдан инвестиционным банком Goldman Sachs.

Напомним, что весной на президентское кресло «Барселоны» вернулся Жоан Лапорта. Новое руководство каталонского клуба провело аудит и убедилось в том, что финансовая ситуация, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

В прошлом сезоне «Барселона» смогла завоевать только один трофей – Кубок Испании.