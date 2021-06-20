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Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Реал» нацелился на Исака

20 Июня 2021, 15:08,

«Реал» Мадрид твердо нацелился на нападающего «Реал Сосьедада» Александра Исака, который впечатляет выступлением за сборную Швеции на Евро-2020.

Исак блеснул в шведской команде AИК перед тем, как в январе 2017 года совершить большой переход в «Боруссию» Дортмунд. Однако трансфер не сработал в соответствии с планами 21-летнего игрока, который изо всех сил пытался прорваться в первую команду. Летом 2019 года он отбыл в аренду в «Виллему II», а летом 2019 года - окончательно перешел в «Реал Сосьедад».

Однако, с момента прибытия в Испанию, Исак смог повернуть свою карьеру в нужное русло, поскольку начал реализовывать безудержный потенциал, который он продемонстрировал во время своего пребывания в АИКе. 21-летний футболист забил 18 голов в 55 играх Ла Лиги в последних двух сезонах, что привлекло его внимание со стороны множества клубов Премьер-лиги, а также «Реала».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Трансферы футбола - лето 2021, Александр Исак
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