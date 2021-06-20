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Лапорта - о финансовой катастрофе «Барселоны»: «Разница между зарплатами и доходами - порядка 650 миллионов»

20 Июня 2021, 12:54,

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает катастрофическим финансовое положение каталонского клуба.

- Ситуация ещё хуже, чем я предполагал, а я был готов к тому, что всё плохо, - заявил Лапорта La Vanguardia. - Нас сильно ограничивают некоторые контракты. Есть вещи, которым нужно найти объяснение, и я оставляю за собой право на принятие любых мер. В противном случае мы будем сообщниками. Одни и те же люди появляются в контрактах.

- Мы обнаружили много контрактов с зарплатами, которые не соответствуют нынешним реалиям. Их нужно изменить или реструктуризировать. Разница между зарплатами и доходами - порядка 650 миллионов, - добавил Лапорта.

Отметим, что «Барселона» давно является лидером по зарплате футболистов. Лапорта принял клуб в марте 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Жоан Лапорта
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Комментарии (2)
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0
Милка
20 Июня 2021, 13:53

Другими словами-" нужно всем скинуться,чтобы оплатить контракт Месси"

0
Misha_diablo_football
20 Июня 2021, 13:00

Скажи спасибо Пепу Бартамычу...

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