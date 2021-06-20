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Кунде: первый кандидат на замену Рамоса в «Реале»

20 Июня 2021, 09:48,

Уход капитана Серхио Рамоса из «Реала» был не случайным, клуб всегда знал, что столкнутся с этим, только вот мало кто думал, что это произойдет летом 2021 года, а вот молодой Жюль Кунде из «Севильи» уже рассматривается как вариант для замены ветерана.

Кунде был связан с «Манчестер Юнайтед» после отличного отрезка известен в «Севилье», хотя «бланкос» также признают его защитные таланты.

Клаузула в контракте в размере 80 миллионов евро может быть воспринято Флорентино Пересом как завышенное, особенно в период сокращения финансовых затрат, но в то же время сейчас трудно найти подходящую замену Рамосу в рамках ограниченного бюджета «сливочных», считает Marca.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Севилья, Серхио Рамос, Жюль Кунде
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
20 Июня 2021, 10:46

Не надо было гнать ветерана! В принципе, уже взяли Алабу на эту позицию. А хочешь молодого игрока - плати, Перес.

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