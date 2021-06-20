Кунде: первый кандидат на замену Рамоса в «Реале»

Уход капитана Серхио Рамоса из «Реала» был не случайным, клуб всегда знал, что столкнутся с этим, только вот мало кто думал, что это произойдет летом 2021 года, а вот молодой Жюль Кунде из «Севильи» уже рассматривается как вариант для замены ветерана.

Кунде был связан с «Манчестер Юнайтед» после отличного отрезка известен в «Севилье», хотя «бланкос» также признают его защитные таланты.

Клаузула в контракте в размере 80 миллионов евро может быть воспринято Флорентино Пересом как завышенное, особенно в период сокращения финансовых затрат, но в то же время сейчас трудно найти подходящую замену Рамосу в рамках ограниченного бюджета «сливочных», считает Marca.