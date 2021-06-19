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«Реал» пытается избавиться от Йовича

19 Июня 2021, 20:59,

Спустя два года после подписания шестилетнего контракта с Лукой Йовичем мадридский «Реал» столкнулся с проблемой, как бы выгоднее продать 23-летнего серба. «Королевский» клуб выложил за Йовича 65 млн евро под впечатлением 27 голов за сезон в составе «Айнтрахта», но за два года Лука провел лишь 21 матч в Ла Лиге и прошлый сезон доигрывал во Франкфурте, регулярно выходя на поле.

Руководство «Реала» не горит желанием еще четыре года платить зарплату футболисту и намерено более-менее выгодно пристроить его в другой клуб. Сам же Лука Йович собирается продолжать карьеру на «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Лука Йович
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
19 Июня 2021, 21:12

Сам же Лука Йович собирается продолжать карьеру на «Сантьяго Бернабеу»
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На уроки гольфа к Бэйлу пойдёт?

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