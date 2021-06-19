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Депай стал новичком «Барселоны»

19 Июня 2021, 20:00,

«Барселона» продолжает усиливаться перед новым сезоном. После переезда на «Камп Ноу» Серхио Агуэро и Эрика Гарсии состав каталонцев пополнил уже экс-вингер «Лиона» Мемфис Депай. Как и предыдущие новички, 27-летний голландец перешел на правах свободного агента. О подписании контракта объявил официальный сайт «сине-гранатовых».

Трансферная стоимость Депая оценивается в 45 млн евро, в прошлом сезоне он забил 22 гола и оформил 12 ассистов в 40 матчах сезона. Также на его счету 27 голов в 66 матчах в составе сборной Голландии.

Воспитанник ПСВ в своей карьере также поиграл в составе «Манчестер Юнайтед», где пробыл лишь полтора года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лион, Трансферы футбола - лето 2021, Мемфис Депай, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (2)
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0
779
19 Июня 2021, 20:08

Не фиговые приобретения для безденежного периода.

0
Шилко Дмитрий
19 Июня 2021, 20:31

"Как и предыдущие новички, 27-летний голландец перешел на правах свободного агента."

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