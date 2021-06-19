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Гризманн рассказал, где продолжит карьеру после ухода из «Барселоны»

19 Июня 2021, 14:18,

Французский форвард Антуан Гризманн рассказал, где планирует продолжить карьеру после истечения трудового соглашения с каталонской «Барселоной».

«Мое соглашение истекает летом 2024 года. После этого настанет подходящее время для переезда в МЛС. Мне бы хотелось завершить свою карьеру в США, мне нравится эта страна. Хочу выиграть этот чемпионат», - цитирует футболиста Le10sport.

В составе «сине-гранатовых» 30-летний нападающий выступает с лета 2019 года. В минувшем розыгрыше Примеры Гризманн провел 36 матчей, записав на свой счет 13 забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Трансферы футбола - лето 2021
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