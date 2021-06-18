Пересадка «сердца» Мадрида: где окажется Серхио Рамос

Слухов вокруг места продолжения карьеры Серхио Рамоса в этом сезоне было немало. Всё чаще в Сети просачивалась информация, что капитан покинет «королевский клуб» после проведённых в нем 16 лет. Конечно, преданные болельщики «сливочных» до конца верили в то, что Серхио останется в клубе, но, к их сожалению, «Реал» официально объявил об уходе Рамоса. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» размышляет над возможными вариантами продолжения карьеры звёздного испанского защитника.

«Севилья»

Именно с этого клуба и началась дорога Рамоса в большой футбол. Будучи десятилетним мальчиком, Серхио прибыл на просмотр в «Севилью», с этого момента и началась его легендарная история. Стоит отметить, что Рамос за всю свою карьеру поиграл лишь в двух клубах: в «Севилье» и, конечно же, в мадридском «Реале». В основном составе «красно-белых» Серхио отыграл лишь полтора сезона: после своего самого успешного сезона за «Севилью» в 2004/2005 Рамос был признан открытием сезона и перебрался в «Реал» за внушительную по тем временам сумму в 27 миллионов евро.

Но, кажется, возвращению Рамоса в «Севилью» случиться не суждено: известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо написал, что первый клуб испанца никогда не задумывался над его подписанием. К тому же журналист добавил, что Серхио сам не изъявляет желания возвращаться в стан «красно-белых», даже если поступит предложение. Безусловно, такое решение легко понять. Непривычно и даже в какой-то степени неприятно будет видеть Рамоса в испанском чемпионате в любой футболке, кроме мадридского «Реала». За 16 лет на Сантьяго Бернабеу защитник стал настолько связан с «королевским клубом», что его переход в другой испанский клуб становится практически невозможным.

«Манчестер Юнайтед»

В прессе уже не один год блуждала информация о том, что Рамосом интересуются «красные дьяволы». Последние годы «манкунианцы» испытывают определённые проблемы с линией обороны, отсюда и весьма понятен интерес к одному из сильнейших и авторитетных защитников мира. Если посмотреть на состав «Юнайтед» сейчас, то нельзя сказать о том, что линия обороны «красных дьяволов» вызывает восхищение. Эрик Байи, на которого возлагали большие надежды, не показал всех своих возможностей, к тому же ивуарийца часто мучали травмы. Харри Магуайр, являющийся капитаном клуба, не имеет должной стабильности, которая позволила бы МЮ бороться за самые высокие места. Фил Джонс всегда считался добротным защитником, но никогда не был игроком топ-уровня, а Виктор Линделёф после перехода в стан «красных дьяволов» так и не смог оправдать ожиданий.

Но не стоит забывать о том, что Рамосу уже 35 лет, и испанец не молодеет. Во-первых, трансфер Рамоса не будет приобретением на перспективу, а лишь может дать кратковременный эффект. Во-вторых, английский футбол – футбол очень скоростной и энергозатратный. Как бы это ни было печально, но Серхио уже всё-таки не тот, что был пару лет назад. Да, он всё ещё топ-защитник, но сможет ли он в своем возрасте держать английский темп на протяжении 90 минут в каждом матче? Скорее нет, чем да. К тому же Рамос довольно много матчей прошедшего сезона пропустил из-за травм, и вряд ли в АПЛ повреждений станет меньше. Именно поэтому трансфер Рамоса в МЮ очень маловероятен, так же, как и в любую другую английскую команду.

Китай или МЛС

Некоторые болельщики ждут, что испанский защитник, как и многие другие, под закат карьеры поедет в Америку или Китай. Но, кажется, Рамос ещё способен играть на высоком уровне и бороться за самые престижные трофеи. В прошедшем сезоне Серхио стабильно выходил в футболке одного из сильнейших клубов мира в стартовом составе, и если бы не травмы, то он точно был бы незаменимым игроком в составе «Реала». Именно из этих соображений можно сделать вывод, что ехать Рамосу в США или Китай, чтобы «доигрывать», ещё рано.

«ПСЖ»

А вот этот вариант кажется наиболее вероятным. «ПСЖ» – клуб с большими амбициями, который до сих пор не может выполнить основную задачу – победить в Лиге чемпионов. Шейхи, владеющие парижским клубом, выложили немало средств, чтобы эту цель достигнуть, и вряд ли они откажутся раскошелиться на зарплату Рамоса, чтобы взять себе в состав топового защитника. Тем более клуб в этом году покинул Тьяго Силва. Да и для самого Серхио вариант с «ПСЖ» наверняка кажется наиболее привлекательным: чемпионат Франции не отличается высоким темпом, парижский клуб борется за Лигу чемпионов, и конкуренции за место в основном составе у Рамоса почти не будет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что «ПСЖ» для Рамоса кажется сейчас наиболее благоприятным местом для продолжения карьеры.

Подводя итог, скажем, что уход Рамоса стал по-настоящему трагедией для болельщиков «сливочных», но ни в коем случае не предательством. Серхио – истинная легенда «Реала», с которой «королевскому клубу» пришло время расстаться. Где продолжит карьеру испанский защитник – покажет лишь время. В любом случае, нам остается лишь пожелать удачи легенде.

Николай Алексеев