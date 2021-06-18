Бывший агент Рамоса: «Никогда бы не позволил ему уйти из «Реала»

Агент Педро Браво уверен, что капитан «Реала» Серхио Рамос подписал бы новый контракт с «бланкос», останься под его крылом. Именно с Браво Рамос сменил «Севилью» на «Реал» за 27 млн евро. Это произошло 16 лет назад. Сейчас интересы ветерана представляет его брат Рене.

- Тот, кто привел Серхио Рамоса в «Реал», никогда бы не позволил ему уйти, - написал Браво в «Твиттере». - Не было бы стольких интриг в переговорах, шантажа, сливов и окончания срока действия контракта. Был бы только диалог и профессионализм.

В прошлом сезоне Рамос провел лишь 21 матч, забив четыре гола. Трансферная стоимость 35-летнего игрока оценивается в 10 млн евро.