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Бывший агент Рамоса: «Никогда бы не позволил ему уйти из «Реала»

18 Июня 2021, 22:57,

Агент Педро Браво уверен, что капитан «Реала» Серхио Рамос подписал бы новый контракт с «бланкос», останься под его крылом. Именно с Браво Рамос сменил «Севилью» на «Реал» за 27 млн евро. Это произошло 16 лет назад. Сейчас интересы ветерана представляет его брат Рене.

- Тот, кто привел Серхио Рамоса в «Реал», никогда бы не позволил ему уйти, - написал Браво в «Твиттере». - Не было бы стольких интриг в переговорах, шантажа, сливов и окончания срока действия контракта. Был бы только диалог и профессионализм.

В прошлом сезоне Рамос провел лишь 21 матч, забив четыре гола. Трансферная стоимость 35-летнего игрока оценивается в 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Педро Браво
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