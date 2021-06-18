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Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Гранада» начнёт сезон 2021/2022 с новым тренером. Команду возглавит Морено.

18 Июня 2021, 17:39,
Экс-наставник сборной Испании Роберто Морено подписал трудовое соглашение с «Гранадой» на 2 сезона.

С предыдущим тренером, Диего Мартинесом команда завершила сезон на 9 строке турнирной таблицы чемпионата Испании и завершила выступления в ЛЕ на стадии 1/4 финала, уступив английскому «Манчестер Юнайтед».

43-летний Роберто Морено занимал должность главного тренера не только в национальной команде Испании, а и во французском клубе «Монако».

Следует отметить, что специалист принял монегасков в средине сезона и провел всего 13 матчей.

Руководство «Монако», прощаясь с Морено, охарактеризовало специалиста как инициативного и самоотверженного тренера.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Гранада, Роберто Морено
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