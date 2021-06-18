Куман: «Месси должен завершить карьеру в «Барселоне»

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался относительно будущего аргентинца Лионеля Месси в стане «сине-гранатовых».

«Я считаю, что Лионель должен завершить карьеру в «Барселоне». Надеюсь, вскоре руководство клуба решит этот вопрос. Если Месси останется, это будет прекрасной новостью для нашей команды», - передает слова голландского специалиста Sport.es.

Действующий контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает в конце текущего месяца. Месси всю свою карьеру провел в каталонском коллективе.

В прошлом сезоне Примеры Лео сыграл 35 матчей, забил 30 голов и отдал девять ассистов.