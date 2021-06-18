Впервые с 1904 года капитанскую повязку «Реала» наденет иностранец

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18 Июня 2021, 10:41,
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Легендарный капитан «Реала» Серхио Рамос после 16 лет выступлений прощается с клубом.
По традиции мадридского «Реала», капитаном команды становится футболист, который выступает за команду дольше всех игроков. Марсело защищает цвета «Реала» 14 лет.
Таким образом, капитанская повязка переходит к 33-летнему бразильскому защитнику «Реала» Марсело.
В тех случаях, когда бразилец будет оставаться на скамье запасных, капитанская повязка будет на руке нападающего сборной Франции и «Реала» Карима Бензема, который в свою очередь провел 12 лет в Мадриде.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Марсело
Эм, по-моему же была уже эта информация.
Ну так себе традиция ... я не против Марсело , но таки Перец с Зиданом привели клуб в тупик , ибо игроки Реала играют во всех национальных сборных кроме ... ИСПАНИИ !!! Позор !!!
Давно пора переименовывать клуб в "Интереалнационале"...