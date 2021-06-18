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Впервые с 1904 года капитанскую повязку «Реала» наденет иностранец

18 Июня 2021, 10:41,

Легендарный капитан «Реала» Серхио Рамос после 16 лет выступлений прощается с клубом.

По традиции мадридского «Реала», капитаном команды становится футболист, который выступает за команду дольше всех игроков. Марсело защищает цвета «Реала» 14 лет.

Таким образом, капитанская повязка переходит к 33-летнему бразильскому защитнику «Реала» Марсело.

В тех случаях, когда бразилец будет оставаться на скамье запасных, капитанская повязка будет на руке нападающего сборной Франции и «Реала» Карима Бензема, который в свою очередь провел 12 лет в Мадриде.

0
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Марсело
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Комментарии (3)
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0
kalibr
18 Июня 2021, 12:42

Эм, по-моему же была уже эта информация.

0
ARTUR
18 Июня 2021, 11:07

Ну так себе традиция ... я не против Марсело , но таки Перец с Зиданом привели клуб в тупик , ибо игроки Реала играют во всех национальных сборных кроме ... ИСПАНИИ !!! Позор !!!

1
Misha_diablo_football
18 Июня 2021, 10:56

Давно пора переименовывать клуб в "Интереалнационале"...

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