Впервые с 1904 года капитанскую повязку «Реала» наденет иностранец

Легендарный капитан «Реала» Серхио Рамос после 16 лет выступлений прощается с клубом.

По традиции мадридского «Реала», капитаном команды становится футболист, который выступает за команду дольше всех игроков. Марсело защищает цвета «Реала» 14 лет.

Таким образом, капитанская повязка переходит к 33-летнему бразильскому защитнику «Реала» Марсело.

В тех случаях, когда бразилец будет оставаться на скамье запасных, капитанская повязка будет на руке нападающего сборной Франции и «Реала» Карима Бензема, который в свою очередь провел 12 лет в Мадриде.