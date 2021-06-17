​Рамос ответил на вопрос о возможности перехода в «Барселону»

Серхио Рамос покидает «Реал» после шестнадцати лет выступлений за мадридский клуб. В четверг футболист давал прощальную пресс-конференцию и, среди прочего, ответил на вопросы о своём будущем.

По словам Рамоса, он не рассматривает вариант с возвращением в «Севилью». Также защитник ответил на вопрос о возможности своего перехода в «Барселону».

«Это невозможно. В «Барселоне» вы меня никогда не увидите», - заявил Рамос представителям СМИ на пресс-конференции.

Напомним, Серхио Рамос не хотел уходить из «Реала» и даже был готов подписать контракт на один год, однако предложение клуба на тот момент уже не действовало.