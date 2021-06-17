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​Рамос ответил на вопрос о возможности перехода в «Барселону»

17 Июня 2021, 16:57,

Серхио Рамос покидает «Реал» после шестнадцати лет выступлений за мадридский клуб. В четверг футболист давал прощальную пресс-конференцию и, среди прочего, ответил на вопросы о своём будущем.

По словам Рамоса, он не рассматривает вариант с возвращением в «Севилью». Также защитник ответил на вопрос о возможности своего перехода в «Барселону».

«Это невозможно. В «Барселоне» вы меня никогда не увидите», - заявил Рамос представителям СМИ на пресс-конференции.

Напомним, Серхио Рамос не хотел уходить из «Реала» и даже был готов подписать контракт на один год, однако предложение клуба на тот момент уже не действовало.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Серхио Рамос
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Комментарии (2)
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0
Roni06
17 Июня 2021, 17:55

Зачем Барсе этот баласт?

0
ARTUR
17 Июня 2021, 17:00

зря конечно задавали этот вопрос , ибо ответ был очевиден .

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