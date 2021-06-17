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​Рамос рассказал всю правду о своём уходе из «Реала»

17 Июня 2021, 15:45,

Серхио Рамос в ходе прощальной пресс-конференции раскрыл всё правду о своём уходе из «Реала». По сути, теперь уже экс-капитан «сливочных» просто подтвердил слухи, которые появлялись.

«Я никогда не хотел уходить из «Реала». Мне был предложен контракт на один год с понижением зарплаты. Я хотел контракт на два года, видя в этом преемственность. Деньги не были для меня проблемой, и потом я согласился подписать контракт на один год. Но мне сказали, что срок этого предложения уже истёк. Я не знал, мне не говорили, что у предложения клуба есть срок действия. Может, я что-то не так понял», - рассказал Рамос.

«Было ли продление контракта со мной приоритетом для клуба? У клуба свои цели и приоритеты. Ни один футболист не может быть выше клуба», - отметил Рамос.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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Комментарии (4)
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1
Османов Муслим
17 Июня 2021, 16:20

перец еще тот козел! это все давно знают !

1
Артур Измаилов
17 Июня 2021, 16:10

Опять мерзкие делишки барЫги перца

0
ARTUR
17 Июня 2021, 15:54

ну вот... все же было точно по другому..., я Бог , я подожду пока вы соизволите , а потом ах я не знал... ах я не помню... и мелким шрифтом не читал , меньше надо было пантоваться , и у тебя полный штаб агентов , адвокатов уж они то точно знали про контракт и конечно же как и ты очень мечтали о трофеях но за 12 лямов... сейчас не ной.. просто уйди как мужчина , каким ты был на поле , за твой вклад в Реал ты конечно же достоин уважения , не испорть все словами.. ОТЛИЧНЫЙ БЫЛ ИГРОК ....!!!!

1
Османов Муслим
17 Июня 2021, 16:22

тебе бы вес не помешало с бросить ? только не авторитетный а в килограммах ,писунишка !

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