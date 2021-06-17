​Рамос рассказал всю правду о своём уходе из «Реала»

Серхио Рамос в ходе прощальной пресс-конференции раскрыл всё правду о своём уходе из «Реала». По сути, теперь уже экс-капитан «сливочных» просто подтвердил слухи, которые появлялись.

«Я никогда не хотел уходить из «Реала». Мне был предложен контракт на один год с понижением зарплаты. Я хотел контракт на два года, видя в этом преемственность. Деньги не были для меня проблемой, и потом я согласился подписать контракт на один год. Но мне сказали, что срок этого предложения уже истёк. Я не знал, мне не говорили, что у предложения клуба есть срок действия. Может, я что-то не так понял», - рассказал Рамос.

«Было ли продление контракта со мной приоритетом для клуба? У клуба свои цели и приоритеты. Ни один футболист не может быть выше клуба», - отметил Рамос.