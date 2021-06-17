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​Рамос расплакался, прощаясь с «Реалом»

17 Июня 2021, 14:35,

Серхио Рамос всё-таки покидает «Реал». В четверг без преуменьшения легенда мадридского клуба выступил с прощальной речью и не сдержал слёз.

«Наступает один из наиболее трудных периодов в моей жизни. Пришло время попрощаться с «Реалом». Я будто бы покидаю отцовский дом», - сказал Рамос со слезами на глазах. «Невозможно не волноваться в этот момент. Замечательный, уникальный этап моей жизни подходит к концу. Наступает будущее. Я хочу продолжать показывать хороший футбол и выигрывать трофеи. Большое спасибо. Мы ещё увидимся, потому что я вернусь», - приводит слова Рамоса Marca.

Серхио Рамос провёл в «Реале» 16 сезонов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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Комментарии (2)
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0
crocodile
17 Июня 2021, 15:35

ай скокаж я костей тут переломал и грязных фолов понаделал.
да как жеш я теперь

2
ARTUR
17 Июня 2021, 14:50

трофеи.... выигрывай , оставайся и выигрывай... но ты хочешь 12 лямов ..лицемер , Тотти играл за Рому всю жизнь , хотя и зазывали его постоянно баблом но он был ИМПЕРАТОР , и им остался на всю жизнь в сердцах болельщиков не только Ромы...

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