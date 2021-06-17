​Рамос расплакался, прощаясь с «Реалом»

Серхио Рамос всё-таки покидает «Реал». В четверг без преуменьшения легенда мадридского клуба выступил с прощальной речью и не сдержал слёз.

«Наступает один из наиболее трудных периодов в моей жизни. Пришло время попрощаться с «Реалом». Я будто бы покидаю отцовский дом», - сказал Рамос со слезами на глазах. «Невозможно не волноваться в этот момент. Замечательный, уникальный этап моей жизни подходит к концу. Наступает будущее. Я хочу продолжать показывать хороший футбол и выигрывать трофеи. Большое спасибо. Мы ещё увидимся, потому что я вернусь», - приводит слова Рамоса Marca.

Серхио Рамос провёл в «Реале» 16 сезонов.