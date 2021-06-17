«Реал» договорился с Вараном о новом контракте

|
17 Июня 2021, 12:21,
|
|
Французский защитник Рафаэль Варан может остаться в мадридском «Реале», несмотря на множественные слухи об уходе. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, стороны провели переговоры и близки к подписанию нового трудового договора.
Журналист отмечает, что договоренность почти достигнута, осталось урегулировать некоторые формальности. Действующее соглашение 28-летнего игрока со «сливочными» рассчитано до лета 2022 года.
В прошлом сезоне испанской Примеры защитник сыграл 31 поединок, отметился двумя голами и получил две желтые карточки.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Рафаэль Варан