«Реал» договорился с Вараном о новом контракте

Французский защитник Рафаэль Варан может остаться в мадридском «Реале», несмотря на множественные слухи об уходе. Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, стороны провели переговоры и близки к подписанию нового трудового договора.

Журналист отмечает, что договоренность почти достигнута, осталось урегулировать некоторые формальности. Действующее соглашение 28-летнего игрока со «сливочными» рассчитано до лета 2022 года.

В прошлом сезоне испанской Примеры защитник сыграл 31 поединок, отметился двумя голами и получил две желтые карточки.