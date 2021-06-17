Лапорта озвучил позицию Месси по контракту с «Барселоной»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о переговорах с главной звездой команды Лионелем Месси относительно нового трудового соглашения.

«Месси хочет остаться с нами. Даже не задумываюсь о том, что он может уйти. Приложим все усилия, чтобы договориться о новом соглашении. Агуэро постоянно призывает его подписать контракт. Серхио хочет поиграть вместе с Лео», - приводит слова руководителя портал Goal.com.

Напомним, что аргентинский нападающий на протяжении всей карьеры выступает за «сине-гранатовых». Его контракт с клубом истекает в конце текущего месяца.