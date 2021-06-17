Возвращение Рамоса в «Севилью» невозможно

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17 Июня 2021, 01:28,
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Защитник Серхио Рамос даже не рассматривает возвращение в «Севилью», где начинал карьеру.
16 июня мадридский «Реал» официально объявил о том, что их коллектив покидает капитан команды Серхио Рамос. Испанец провёл в стане «сливочных» 16 лет, но не смог договориться с руководством клуба о новом контракте.
По данным журналиста Фабрицио Романо, «Севилья» и сама никогда не интересовалась Рамосом, а если и сделает предложение, испанский футболист не готов его рассматривать.
Основными вариантами для Рамоса являются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
35-летний футболист в сезоне 2020/21 не играл 150 дней из-за повреждений.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Севилья, Серхио Рамос