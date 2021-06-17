Бразилец Марсело станет новым капитаном «Реала» после ухода Серхио Рамоса.

Это первый случай в истории «Реала» с 1904 года, когда капитанская повязка достанется иностранному футболисту. Более ста лет капитанами мадридского клуба были исключительно граждане Испании. Заменять Марсело будут француз Карим Бензема и испанец Рафаэль Варан. Об этом сообщает Marca.

16 июня официальный сайт «королевского» клуба сообщил, что команду покидает капитан команды Серхио Рамос. На Рамоса претендуют сразу три европейских гранда.

В сезоне 2020/21 «Реал» занял второе место в турнирной таблице Примеры и не выиграл ни одного трофея.