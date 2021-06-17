Куман: «Я хотел подписать Депая ещё в январе»

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17 Июня 2021, 00:15,
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил, что клуб близок к подписанию нападающего Мемфиса Депая.
Куман сказал, что просил руководство заключить контракт с Депаем ещё в зимнее трансферное окно, но тогда стороны не смогли договориться. Сейчас нидерландский футболист находится в статусе свободного агента, и главным претендентом на игрока является именно каталонский клуб.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что «сине-гранатовые» готовы подписывать футболистов либо у которых нет клуба, либо обменивать, чтобы соблюдать правила финансового Fair Play.
Также каталонцы интересуются игроком «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Мемфис Депай