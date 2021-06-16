Президент «Барселоны»: «Мы будем обмениваться игроками, а не покупать их»

|
16 Июня 2021, 22:58,
|
|
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился информацией о будущих приобретениях.
Лапорта заявил, что «Барселона» нацелена на обмен футболистами, а не на приобретения. Функционер сказал журналисту Альфредо Мартинесу, что это связано с жёсткими правилами финансового Fair Play.
Ранее 16 июня Лапорта признался, что желает как можно скорее продлить контракт с Лионелем Месси, который сейчас отправился выступать за сборную Аргентины.
В начале лета «Барселона» уже совершила одно из самых громких подписаний текущего трансферного окна, заключив контракт с бывшим футболистом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
|
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Жоан Лапорта