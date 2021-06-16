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Серхио Рамос покинул «Реал»

16 Июня 2021, 22:40,

Защитник Серхио Рамос покинул мадридский «Реал». 

Официальный сайт «сливочных» выложил новость, согласно которой 17 июня пройдёт прощальная пресс-конференция Серхио Рамоса. Также с журналистами пообщается и президент клуба Флорентино Перес. 

У Рамоса и «Реала» были разногласия относительно продления контракта. Стороны так и не пришли к соглашению. 

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи», но играл за «Реал» с 2005 года. За это время футболист стал пятикратным чемпионом Испании, четырёхкратным обладателем Лиги чемпионов и четыре раза подряд признавался лучшим защитником страны. 

0
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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Комментарии (5)
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0
779
16 Июня 2021, 23:13

Неожиданно бодание вот так вот закончилось.
США зовут?

0
ivan_petrenko95
16 Июня 2021, 23:13

очень жаль. очередной легенде не дали завершить карьеру красиво. годы конечно берут свое, но чисто на опыте может еще пару лет на высоком уровне поиграть.

1
Bourgignon Alex
16 Июня 2021, 23:09

Всё в стиле Реала. Рауль, Касильяс, теперь Рамос.

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0
ингерман
16 Июня 2021, 23:02

твое мнение тут никого не интересует..

0
ARTUR
16 Июня 2021, 22:50

для меня исключительно жаль....

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