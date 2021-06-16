Серхио Рамос покинул «Реал»

|
16 Июня 2021, 22:40,
|
|
Защитник Серхио Рамос покинул мадридский «Реал».
Официальный сайт «сливочных» выложил новость, согласно которой 17 июня пройдёт прощальная пресс-конференция Серхио Рамоса. Также с журналистами пообщается и президент клуба Флорентино Перес.
У Рамоса и «Реала» были разногласия относительно продления контракта. Стороны так и не пришли к соглашению.
Серхио Рамос является воспитанником «Севильи», но играл за «Реал» с 2005 года. За это время футболист стал пятикратным чемпионом Испании, четырёхкратным обладателем Лиги чемпионов и четыре раза подряд признавался лучшим защитником страны.
|
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
Неожиданно бодание вот так вот закончилось.
США зовут?
очень жаль. очередной легенде не дали завершить карьеру красиво. годы конечно берут свое, но чисто на опыте может еще пару лет на высоком уровне поиграть.
Всё в стиле Реала. Рауль, Касильяс, теперь Рамос.
твое мнение тут никого не интересует..
для меня исключительно жаль....