Серхио Рамос покинул «Реал»

Защитник Серхио Рамос покинул мадридский «Реал».

Официальный сайт «сливочных» выложил новость, согласно которой 17 июня пройдёт прощальная пресс-конференция Серхио Рамоса. Также с журналистами пообщается и президент клуба Флорентино Перес.

У Рамоса и «Реала» были разногласия относительно продления контракта. Стороны так и не пришли к соглашению.

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи», но играл за «Реал» с 2005 года. За это время футболист стал пятикратным чемпионом Испании, четырёхкратным обладателем Лиги чемпионов и четыре раза подряд признавался лучшим защитником страны.