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Президент «Барселоны»: «Хотим как можно скорее продлить контракт с Месси»

16 Июня 2021, 21:21,

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал как обстоят дела с подписанием нового контракта с Лионелем Месси. 

«Я спокоен относительно нового контракта с Месси, всё к этому идёт. Я думаю, что Лео продолжит играть в «Барселоне». Нам сложно договориться, но мы работаем в этом направлении и хотим как можно скорее объявить прессе хорошие новости», - цитирует Жоана Лапорту журналист Альфредо Мартинес. 

Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. 

После завершения сезона 2020/21 в «Барселоне» Месси отправился в расположение сборной Аргентины для участия на Кубке Америки - 2021. 

 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Super fanat
16 Июня 2021, 21:38

Да, ведь Барса и по игре, и по составу, и в плане интереса болельщиков без него никому не нужна. Кризис в любом случае будет (в случае ухода Месси) и Барселоне нужно готовиться к худшему...

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