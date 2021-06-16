Президент «Барселоны»: «Хотим как можно скорее продлить контракт с Месси»

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16 Июня 2021, 21:21,
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал как обстоят дела с подписанием нового контракта с Лионелем Месси.
«Я спокоен относительно нового контракта с Месси, всё к этому идёт. Я думаю, что Лео продолжит играть в «Барселоне». Нам сложно договориться, но мы работаем в этом направлении и хотим как можно скорее объявить прессе хорошие новости», - цитирует Жоана Лапорту журналист Альфредо Мартинес.
Действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
После завершения сезона 2020/21 в «Барселоне» Месси отправился в расположение сборной Аргентины для участия на Кубке Америки - 2021.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
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