​Депай дал понять, что хочет перейти в «Барселону»

Вингер Мемфис Депай дал понять, что хочет перебраться в «Барселону» в летнее трансферное окно.

«Все знают, что меня достаточно давно связывают с «Барселоной», и что я хочу играть под руководством Рональда Кумана. Давайте подождём и посмотрим, что случится», - передаёт Goal.com слова Депая с пресс-конференции.

Также Депай сказал несколько слов на этот счёт для голландского NOS.

«Следите за новостями, дела движутся. Но я ещё ничего не подписал», - рассказал голландский вингер.

Напомним, что через две недели истекает срок контракта Мемфиса Депая с «Лионом».