«Барселона» представила новую форму на следующий сезон

Каталонская «Барселона» показала новый вариант домашней формы на сезон 2021/22.

Теперь на груди вместе с гербом клуба расположен Георгиевский крест, который команда связывает с защитником Каталонии святым Георгием. Также шорты выполнены в разных цветах - одна половина в синем, другая в гранатовом.

Производителем формы выступила фирма Nike. В презентации приняли участие Антуан Гризманн и Френки де Йонг.

В сезоне 2020/21 «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице Примеры и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Руководство оставило у поста главного тренера нидерландского специалиста Рональда Кумана.