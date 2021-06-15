«Барселона» представила новую форму на следующий сезон

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15 Июня 2021, 22:11,
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Каталонская «Барселона» показала новый вариант домашней формы на сезон 2021/22.
Теперь на груди вместе с гербом клуба расположен Георгиевский крест, который команда связывает с защитником Каталонии святым Георгием. Также шорты выполнены в разных цветах - одна половина в синем, другая в гранатовом.
Производителем формы выступила фирма Nike. В презентации приняли участие Антуан Гризманн и Френки де Йонг.
В сезоне 2020/21 «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице Примеры и вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Руководство оставило у поста главного тренера нидерландского специалиста Рональда Кумана.
Ansu. pic.twitter.com/S4qNxE1K1O— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 15, 2021
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Барселона
На клоунскую униформу похожа.