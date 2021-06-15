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​Де Йонг оценил свои выступления за «Барселону»

15 Июня 2021, 16:13,

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг оценил свои выступления за каталонский клуб. Как известно, де Йонг перебрался в стан «сине-гранатовых» из «Аякса» летом 2019 года.

«Мой первый сезон в «Барселоне» прошёл хорошо. Я много играл, но, на мой взгляд, был обычным футболистом. Во втором сезоне я показал себя лучше, я был более эффективен во многих играх. Думаю, я всё ещё могу делать шаги вперёд и продолжать расти. Надеюсь, мы ещё увидим лучшего де Йонга», - приводит слова футболиста Voetbal International.

В настоящий момент Френки де Йонг находится в расположении сборной Голландии на чемпионате Европы.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Френки де Йонг
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