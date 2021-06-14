Защитник Рафаэль Варан решил не продлевать контракт с «Реалом». Об этом стало известно El Confidencial. По данным источника, футболист предпочитает вернуться во Францию, и интерес к нему проявляет «ПСЖ». Сумма возможного трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

«Реал» подыскивает замену для Рафаэля Варана. Главными кандидатами являются Жюль Кунде из «Севильи» и Пау Торрес из «Вильярреала». Оба футболиста оцениваются в сумму в 60-70 миллионов евро, так что у «сливочных» не будет проблем в случае ухода Варана.

Напомним, что Рафаэль Варан является футболистом «Реала» с лета 2011 года после перехода из «Ланса».