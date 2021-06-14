​Фабрегас высказался о будущем Месси

Экс-футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас высказался по поводу будущего Лионеля Месси. Действующий контракт аргентинца с каталонским клубом рассчитан до конца июня.

«Я не знаю, что будет делать Лео, но надеюсь, что он останется в клубе. Это очень личное решение. Давайте посмотрим, что он чувствует, и что он будет делать. Я бы хотел посмотреть, как он будет показывать свой футбол в «Барселоне» ещё много лет и добиваться успехов. Он этого заслуживает за то, что сделал для клуба», - рассказал Фабрегас Goal.com.

Ранее сообщалось, что Лионель Месс и не станет подписывать новый контракт до завершения Кубка Америки.