Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

​Фабрегас высказался о будущем Месси

14 Июня 2021, 15:48,

Экс-футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас высказался по поводу будущего Лионеля Месси. Действующий контракт аргентинца с каталонским клубом рассчитан до конца июня.

«Я не знаю, что будет делать Лео, но надеюсь, что он останется в клубе. Это очень личное решение. Давайте посмотрим, что он чувствует, и что он будет делать. Я бы хотел посмотреть, как он будет показывать свой футбол в «Барселоне» ещё много лет и добиваться успехов. Он этого заслуживает за то, что сделал для клуба», - рассказал Фабрегас Goal.com.

Ранее сообщалось, что Лионель Месс и не станет подписывать новый контракт до завершения Кубка Америки.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Сеск Фабрегас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
Zenituwka
14 Июня 2021, 15:52

А можно хотя бы во время Евро не писать сюда статьи про будущее Месси? Надоело уже. Просто напишите когда все решится и все.

1
Артур Измаилов
14 Июня 2021, 16:08

Сайт смело можно переименовать "EuroКарлик.ru"

0
Алексей Антоненко
14 Июня 2021, 15:55

нет

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020
УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Зенит» закупаются в Бразилии, ЦСКА возобновил охоту на «зимние цели», Вейналдум выбрал деньги: трансферы и слухи недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола