«Барселона» назвала стоимость Юмтити

Каталонская «Барселона» настроена расстаться с французским защитником Самуэлем Юмтити в текущее трансферное окно. Как сообщает газета Marca, «сине-гранатовые» рассчитывают выручить с продажи 27-летнего футболиста пять-десять миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что каталонский клуб не получал предложений по трансферу защитника.

Самуэль выступает в составе «Барселоны» с лета 2016 года. Действующий контракт защитника с каталонцами рассчитан до середины 2023 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Юмтити сыграл 12 матчей и получил желтую карточку.