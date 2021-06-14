«Реал» сделает Рамосу последнее предложение по контракту

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос все еще рассчитывает остаться в «королевском» клубе. Об этом информирует AS.

Как сообщает источник, 35-летний футболист, трудовое соглашение которого со «сливочными» рассчитано до конца текущего месяца, провел очередные переговоры с руководством клуба. По итогам беседы президент «Реала» Флорентино Перес заявил о готовности сделать Рамосу последнее предложение по контракту.

Серхио защищает цвета мадридского коллектива с 2005 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Рамос провел 15 поединков, забил два гола (оба - с пенальти) и получил три желтые карточки.