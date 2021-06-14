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Испанский клуб сделает предложение экс-защитнику «Зенита»

14 Июня 2021, 08:42,

Опытный аргентинский защитник Эсекиэль Гарай, который находится в статусе свободного агента, близок к подписанию трудового соглашения с испанским клубом «Хетафе». Об этом информируют журналисты AS.

Напомним, что 34-летний исполнитель пребывает без команды с лета 2020 года. Последним местом работы защитника была «Валенсия». В чемпионате России Эсекиэль известен по выступлениям за петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые цвета он защищал с 2014 по 2016 год.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании «Хетафе» финишировал лишь на 15 месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хетафе, Трансферы футбола - лето 2021, Эсекиэль Гарай
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