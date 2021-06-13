«Атлетико» планирует приобрести де Пауля

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13 Июня 2021, 18:55,
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Аргентинский полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», подписать Родриго пытается мадридский «Атлетико». Помимо де Пауля, «матрасники» проявляют интерес к полузащитнику Хакану Чалханоглу, которого планирует удержать «Милан».
27-летний де Пауль сыграл 38 матчей за «Удинезе» во всех турнирах прошлого сезона, забил 9 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт аргентинца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетико Мадрид, Родриго де Пауль