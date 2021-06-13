«Атлетико» планирует приобрести де Пауля

Аргентинский полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», подписать Родриго пытается мадридский «Атлетико». Помимо де Пауля, «матрасники» проявляют интерес к полузащитнику Хакану Чалханоглу, которого планирует удержать «Милан».

27-летний де Пауль сыграл 38 матчей за «Удинезе» во всех турнирах прошлого сезона, забил 9 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт аргентинца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 38 миллионов евро.