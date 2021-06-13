​Рамос возобновил переговоры с Пересом о новом контракте

Серхио Рамос возобновил переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом о новом контракте. Как сообщает на своих страницах AS, футболист и президент встречались на клубной базе в минувшую пятницу. По свидетельствам очевидцев, после встречи Перес и Рамос находились в хорошем настроении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Серхио Рамос готов пойти на уступки и подписать с «Реалом» контракт на один сезон. Изначально капитан «сливочных» хотел заключить трудовое соглашение на два года.

Серхио Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года после перехода из «Севильи».