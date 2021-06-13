​Рамос возобновил переговоры с Пересом о новом контракте

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13 Июня 2021, 14:23,
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Серхио Рамос возобновил переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом о новом контракте. Как сообщает на своих страницах AS, футболист и президент встречались на клубной базе в минувшую пятницу. По свидетельствам очевидцев, после встречи Перес и Рамос находились в хорошем настроении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Серхио Рамос готов пойти на уступки и подписать с «Реалом» контракт на один сезон. Изначально капитан «сливочных» хотел заключить трудовое соглашение на два года.
Серхио Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года после перехода из «Севильи».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Флорентино Перес