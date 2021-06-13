Месси какое-то время проведёт без клуба

В «Барселоне» не ожидают, что контракт с Лионелем Месси будет продлён до завершения выступления сборной Аргентины на Кубке Америки, сообщает Mundo Deportivo. Поскольку действующий контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает в последний день июня, футболисту предстоит какие-то дни провести в статусе свободного агента.

Ожидается, что после континентального футбольного форума Лионель Месси подпишет с «Барселоной» контракт на два ближайших сезона.

В теории сборная Аргентины может завершить выступления на Кубке Америки уже 29 июня, но маловероятно, что команда займёт последнее место в группе из пяти сборных.