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Месси какое-то время проведёт без клуба

13 Июня 2021, 13:50,

В «Барселоне» не ожидают, что контракт с Лионелем Месси будет продлён до завершения выступления сборной Аргентины на Кубке Америки, сообщает Mundo Deportivo. Поскольку действующий контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает в последний день июня, футболисту предстоит какие-то дни провести в статусе свободного агента.

Ожидается, что после континентального футбольного форума Лионель Месси подпишет с «Барселоной» контракт на два ближайших сезона.

В теории сборная Аргентины может завершить выступления на Кубке Америки уже 29 июня, но маловероятно, что команда займёт последнее место в группе из пяти сборных.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Сборная Аргентины
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